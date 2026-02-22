Addio al vincolo alberghiero | Può essere la svolta per Rimini Cerchiamo investitori esteri

Il Comune ha deciso di rimuovere il vincolo alberghiero, aprendo nuove opportunità di investimento per Rimini. La modifica al regolamento urbanistico edilizio, prevista entro l’autunno, consentirà di riconvertire hotel inattivi e obsoleti. Questa scelta mira a rivitalizzare il settore turistico e attirare investitori stranieri, interessati a sviluppare progetti innovativi. La riqualificazione di strutture ferme da tempo potrebbe cambiare il volto della città. La proposta resta in attesa di approvazione definitiva.

"Addio al vincolo alberghiero". Il Comune l’ha promesso: con la nuova variante al Rue (il regolamento urbanistico edilizio), che intende adottare entro l’autunno, sarà finalmente possibile riconvertire tanti hotel marginali e chiusi da anni. Trasformandoli in condhotel, studentati, ostelli, residence, residenze collettive per lavoratori stagionali, forze dell’ordine e sanitari. O anche in ristoranti, spa, impianti sportivi, parcheggi. "Può essere una svolta per Rimini: togliere il vincolo alberghiero per passare al semplice vincolo turistico potrà permettere di ridisegnare la città senza snaturare la sua vocazione", dice convinto Giovannino Montanari, titolare della Montanari tour e appena rieletto presidente provinciale e vicepresidente regionale di Fiavet-Confcommercio (è il sindacato delle agenzie di viaggio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via il vincolo alberghiero, Conflavoro: “Scelta attesa, ora una visione per la Rimini dei prossimi 30 anni”La rimozione del vincolo alberghiero a Rimini è stata accolta con soddisfazione da Conflavoro Pmi Rimini.

Addio al vincolo alberghiero: al loro posto residence, condhotel e coliving. Il sindaco: "Momento storico"Rimini cambia volto nel settore dell’hospitality.

