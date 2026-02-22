Addio al piccolo Miciu il gattino non ce l’ha fatta | si ferma la gara di solidarietà per salvarlo

Il gattino Miciu non ce l’ha fatta, dopo essere stato trovato gravemente ferito e portato al gattile. La sua condizione critica ha portato a una gara di solidarietà tra i volontari, che hanno cercato di salvarlo. Tuttavia, le ferite troppo gravi hanno impedito ogni possibilità di miglioramento. La triste notizia si diffonde tra chi aveva seguito con speranza le sue condizioni. La comunità piange la perdita di Miciu, simbolo di tante richieste di aiuto ignorate.

Nonostante le cure e l'aiuto di oltre 240 donatori, il micio si è spento nella notte. Il gattile: "Le ferite erano troppo gravi, lo abbiamo lasciato andare per amore" Addio piccolo Miciu. Non c'è l'ha fatta il gattino trovato ferito gravemente nei giorni scorsi e raccolto dal gattile. Per le sue costose cure era partita una raccolta fondi a cui hanno risposto con uno slancio di generosità moltissime persone. “Non avremmo mai voluto scrivere queste parole - si legge sulla piattaforma Gofoundme -. Nella notte la situazione è precipitata: come ci avevano avvisato, Miciu era andato in setticemia e il suo sangue ha smesso di coagulare, rendendo impossibile la rimarginazione delle tante ferite che aveva in tutto il corpo”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Monaldi, il piccolo Domenico non ce l’ha fattaDomenico, il bambino di otto anni che aveva subito un trapianto di cuore, è deceduto questa mattina all'ospedale Monaldi.

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta: la sua, una morte quasi annunciataIl bambino di due anni, Domenico, è morto a causa di un grave errore medico che ha compromesso le sue poche speranze di guarigione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: il messaggio di cordoglioNAPOLI - Un'onda di triste commozione sta attraversando l'Italia, scossa per la morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore dan ... msn.com

Catello Maresca. . ADDIO. Il piccolo Domenico ci ha lasciato. Cordoglio e lutto nazionale #napoli - facebook.com facebook

Addio al piccolo Domenico, Forza Italia: "Subito una commissione d'inchiesta per trovare la verità" x.com