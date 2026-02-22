Addio al piccolo Miciu il gattino non ce l’ha fatta | si ferma la gara di solidarietà per salvarlo

Il gattino Miciu non è sopravvissuto alla gravità delle ferite che aveva riportato, causando la fine della sua battaglia per la vita. La sua condizione critica aveva attirato l’attenzione di molti volontari e adottanti, che avevano cercato di salvarlo. Nonostante gli sforzi, le ferite troppo profonde hanno prevalso. La sua storia ha coinvolto tanti che avevano sperato in un miracolo, ma ora si deve fare i conti con la perdita.

Nonostante le cure e l'aiuto di oltre 240 donatori, il micio si è spento nella notte. Il gattile: "Le ferite erano troppo gravi, lo abbiamo lasciato andare per amore" Addio piccolo Miciu. Non c'è l'ha fatta il gattino trovato ferito gravemente nei giorni scorsi e raccolto dal gattile. Per le sue costose cure era partita una raccolta fondi a cui hanno risposto con uno slancio di generosità moltissime persone. “Non avremmo mai voluto scrivere queste parole - si legge sulla piattaforma Gofoundme -. Nella notte la situazione è precipitata: come ci avevano avvisato, Miciu era andato in setticemia e il suo sangue ha smesso di coagulare, rendendo impossibile la rimarginazione delle tante ferite che aveva in tutto il corpo”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Monaldi, il piccolo Domenico non ce l’ha fattaDomenico, il bambino di otto anni che aveva subito un trapianto di cuore, è deceduto questa mattina all'ospedale Monaldi.

Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: il messaggio di cordoglioNAPOLI - Un'onda di triste commozione sta attraversando l'Italia, scossa per la morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore dan ... msn.com

“Per i genitori del piccolo Domenico, questo non è solo il momento dell'addio, ma il crollo di un intero universo costruito sulla fede nella guarigione”, scrive Urru - facebook.com facebook

«Questa notizia mi strazia l’anima», Federica Pellegrini e l’addio al piccolo Domenico: «Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui» x.com