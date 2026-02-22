Addio al piccolo Domenico La mamma chiamata alle 4 poi l’arresto cardiaco e la morte alle 9.20 Accanto a lui in lacrime genitori e medici

Il piccolo Domenico è morto dopo un arresto cardiaco che si è verificato questa mattina, circa cinque ore dopo che la madre lo aveva chiamato. La causa sembra essere una complicazione improvvisa durante un controllo di routine. I genitori e i medici si sono stretti intorno a lui, cercando di rianimarlo senza successo. La notizia si è diffusa rapidamente tra familiari e amici, lasciando un senso di vuoto nella comunità locale. La famiglia si prepara ad affrontare il dolore.

Napoli, 21 febbraio 2026 – C’è un silenzio che non appartiene a Napoli, un silenzio che questa mattina si è arrampicato sulla collina dei Camaldoli e si è fermato lì, tra i corridoi bianchi dell’ospedale Monaldi. Alle 9.20, l’ora in cui la città di solito accelera il suo passo caotico, il piccolo Domenico ha smesso di lottare. Aveva solo due anni e mezzo. Un tempo infinitesimo, consumato quasi interamente in una t rincea di tubicini, monitor e speranze appese a un filo sottile che si è spezzato all’alba, quando una luce livida ha illuminato l’ultimo atto di un dramma che ha tenuto il Paese col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Addio al piccolo Domenico, la mamma: 'Chiedo giustizia'Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato si erano aggravate nelle ultime ore. Meloni: 'Certa che le autorità faranno piena lu ... ansa.it

Il lungo addio al piccolo Domenico. L'esperto: Commessi errori inconcepibili e la Procura sequestra i telefoni dei sanitari indagatiIl bimbo di due anni e mezzo è stato sedato nelle ultime ore di vita per evitare ulteriori sofferenze, mentre si moltiplicano gli interrogativi sul trapianto di cuore fallito e arrivano le prime dispo ... today.it

Addio al piccolo #Domenico, anche il mondo del calcio si ferma: nel weekend un minuto di silenzio . Ad annunciare la decisione è stato il presidente del Comitato calcistico regionale della Campania Carmine Zigarelli: "Esprimo a nome mio e dell'inte - facebook.com facebook

Addio al piccolo Domenico, Forza Italia: "Subito una commissione d'inchiesta per trovare la verità" x.com