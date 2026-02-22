Addio a Marco Palandri malore fatale a 65 anni La Misericordia in lutto

Marco Palandri è morto a 65 anni a causa di un malore improvviso, mentre partecipava alle attività della Misericordia di Vinci. La confraternita piange la perdita di un volontario attivo, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Palandri aveva dedicato molti anni al servizio della comunità, rimanendo presente anche durante le festività locali. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i membri della Misericordia, che ricordano il suo impegno quotidiano. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi.

Vinci, 22 febbraio 2026 – «Con Marco abbiamo perso una 'colonna' della nostra confraternita. Un uomo disponibile che aveva a cuore il prossimo: ha continuato a svolgere servizi di volontariato finché ha potuto ed avrebbe voluto prestare servizio anche domani (oggi, ndr ) al carnevale di Spicchio. Con la sua scomparsa, perdiamo un uomo disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri. Siamo addolorati». Paolo Bruni, governatore della Misericordia di Vinci, ha così commentato la scomparsa di Marco Palandri, storico volontario venuto a mancare due giorni fa a 65 anni. Ormai in pensione, aveva perso la sua adorata moglie nei mesi scorsi.