Acrobazie per l’ambiente Gli Acchiapparifiuti ’sfidano’ le vertigini

Gli Acchiapparifiuti hanno organizzato un’azione spettacolare tra le frazioni di Turbone e Pulica, a Montelupo Fiorentino, per sensibilizzare sulla lotta ai rifiuti abbandonati. Durante l’intervento, i volontari si sono arrampicati su strutture elevate per raccogliere i rifiuti disseminati nel territorio. L’operazione mira a coinvolgere la comunità e a promuovere comportamenti più rispettosi dell’ambiente. La loro impresa si è conclusa con successo, lasciando un segno visibile nel paesaggio locale.

Un’altra operazione spettacolare. Stavolta tra le frazioni di Turbone e Pulica, a Montelupo Fiorentino. Sopra scorre la Fi-Pi-Li, sotto un dirupo che nasconde – neppure troppo bene – chili di rifiuti abbandonati e mangiati dal tempo. I volontari ’acrobati’ del gruppo Acchiapparifiuti della Pro Loco, nell’uscita programmata di ieri mattina, si sono calati nel canyon con una missione precisa: salvare l’ambiente. Alla chiamata hanno risposto in una ventina. Pettorina gialla, guanti e una buona dose di coraggio sono bastati a battere palmo a palmo quel tratto impervio per ripulirlo. Il bottino? Ha dell’incredibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

