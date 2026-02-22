Acquedotto no ai banchi | Ci tolgono i parcheggi Bloccano i passi carrai

Il trasferimento del mercato all’Acquedotto ha scatenato proteste tra residenti e ambulanti, che criticano la decisione perché toglie i parcheggi e blocca i passi carrai. I commercianti lamentano che l’assenza di spazi di sosta riduce le vendite, mentre i residenti segnalano difficoltà negli spostamenti quotidiani. Le opposizioni giudicano la scelta poco funzionale e chiedono soluzioni alternative. La questione rimane aperta, mentre si cerca un accordo tra le parti coinvolte.

Non solo gli ambulanti, anche dai residenti pollice verso al mercato del lunedì spostato all’Acquedotto. Gli stessi abitanti della zona sottolineano il mancato dialogo con i commercianti "visto che soltanto pochi di loro hanno voluto traslocare". Altri residenti, poi, sono esasperati: "Quando la Spal era in A o in B, la nostra zona veniva chiusa come un fortino, causando non pochi disagi – sbottano gli abitanti –. Con la squadra in Eccellenza, i problemi, ovviamente, si sono ridimensionati. Adesso il Comune vuole spostare 120 ambulanti qui da noi. Parliamo di una zona senza parcheggi". Proprio su questo punto fa leva l’analisi di un negoziante come Davide Ravagni di Erregisport: "Il trasferimento del mercato toglie posti auto e crea difficoltà alla mia attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

