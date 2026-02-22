Acf decidono Fortunati e Tamburini L’Arezzo conquista tre punti prima della pausa nazionali

Fortunati e Tamburini hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Arezzo a ottenere una vittoria importante. La squadra ha controllato il gioco e ha sfruttato al meglio le occasioni create, assicurandosi i tre punti prima delle pause nazionali. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione in classifica. I tifosi festeggiano con entusiasmo il successo ottenuto sul campo di casa.

© Lanazione.it - Acf, decidono Fortunati e Tamburini. L’Arezzo conquista tre punti prima della pausa nazionali

Arezzo, 22 febbraio 2026 – . Febbraio si chiude con una trasferta per le citte amaranto. L’ACF Arezzo è ospite del Frosinone allo Stadio “Benito Stirpe” per la 18° giornata di campionato. FROSINONE – ACF AREZZO Frosinone: Nardi, Neddar, Naydenova, Nocchi, Buono (Spagnoli 52’), Battistini (Stible 52’), Tata (Pastore 82’), Karaivanova, Costa (Dezzotti Preedin 32’), De Matteis (Cinquegrana 52’), Maier A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Pastore, Cinquegrana, Leone, Palmieri, Spagnoli, Stible, Dezotti Preedin All. 🔗 Leggi su Lanazione.it Fortunati e Tamburini firmano l’impresa: l’Arezzo passa a Frosinone e chiude febbraio con tre puntiFortunati e Tamburini hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Arezzo a vincere contro il Frosinone, impedendo ai padroni di casa di ottenere punti. Acf Arezzo. Reti di Lazzari e Tamburini, il 2025 finisce con un pareggioL'Acf Arezzo conclude il 2025 con un pareggio nella trasferta contro il Trastevere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. ACF, decidono Fortunati e Tamburini. L’Arezzo conquista tre punti prima della pausa nazionaliFebbraio si chiude con una trasferta per le citte amaranto. L’ACF Arezzo è ospite del Frosinone allo Stadio Benito Stirpe per la 18° giornata di campionato ... msn.com ++++ Joseph Commisso è il nuovo presidente della ACF Fiorentina ++++ #Fiorentina #ForzaViola #Firenze #Commisso #calcio - facebook.com facebook