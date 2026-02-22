Abruzzo pista sci | bimba vola elisoccorso al Gemelli Trauma

Una bambina è rimasta ferita dopo essere caduta sulla pista di Campo Felice, in Abruzzo, durante una giornata di sci. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo durante una discesa. L’elicottero del 118 ha trasportato la piccola al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova sotto osservazione per un trauma. La famiglia si trova ora in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Paura sulle Piste: Bimba Precipita a Campo Felice, Trasporto d’Urggenza al Gemelli. Un sabato che si è trasformato in un incubo per una famiglia sulle piste di Campo Felice, in Abruzzo. Una bambina di sette anni è stata trasportata d’urgenza, con elisoccorso, al policlinico Gemelli di Roma dopo essere precipitata da una seggiovia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha immediatamente allertato i soccorsi e gettato un’ombra di preoccupazione sulla rinomata località turistica invernale. Nonostante la caduta, la bambina ha mantenuto la coscienza, un elemento che ha permesso ai sanitari di intervenire con maggiore efficacia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ladispoli, cade dal cavalcaferrovia: uomo trasportato in elisoccorso al GemelliQuesta mattina a Ladispoli un uomo è caduto dal cavalcaferrovia in via Mario Sironi.

Bimba ricoverata al Meyer dopo incidente in asilo: trauma alla bocca, soccorsi d’urgenzaUna bambina di tre anni è finita in ospedale dopo un incidente in asilo a Cerreto Guidi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

TRSP. . La nuova pista dell'Ex Gesuiti debutta con i Campionati Italiani Indoor -TG News Abruzzo del 20/02/26 - facebook.com facebook