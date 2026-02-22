Abruzzo | +205€ e tutele record per i metalmeccanici dopo 17 mesi

Il rinnovo contrattuale per i metalmeccanici in Abruzzo ha portato a un’adesione senza precedenti, con più di 10.000 lavoratori che hanno deciso di firmare. La causa principale è l’aumento di 205 euro sui salari e l’introduzione di nuove tutele contro le incertezze del settore. Le trattative sono durate 17 mesi e hanno coinvolto direttamente le rappresentanze sindacali e le aziende locali. La firma di questo accordo cambia le condizioni di lavoro nella regione.

