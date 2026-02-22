abbandono selvaggio di rifiuti intensificheremo la lotta

Il Comune di Gambolò ha deciso di rafforzare i controlli contro l’abbandono selvaggio di rifiuti, dopo aver riscontrato un aumento degli scarichi abusivi nel territorio. La presenza di discariche improvvisate lungo le strade e nelle aree verdi ha portato a questa scelta. L’amministrazione comunale intensificherà le verifiche e le pattuglie di sorveglianza per fermare questa pratica. La decisione mira a tutelare l’ambiente e mantenere il decoro urbano.

La necessità di incrementare i controlli per prevenire gli scarichi abusivi. Il Comune di Gambolò, uno di quelli che hanno la maggiore estensione territoriale dell’intera provincia, aumenterà l’attività di prevenzione. "Utilizzeremo le nuove telecamere che abbiamo in dotazione – fa sapere il sindaco Antonio Costantino (nella foto) – alimentate ad energia solare e che saranno collocati nei punti considerati maggiormente a rischio". "In più – aggiunge – aumenteranno i sopralluoghi da parte degli ispettori ambientali ". Il problema degli abbandoni abusivi di rifiuti è particolarmente sentito nel territorio della Lomellina che, per le sue caratteristiche peculiari e la sua estensione della superficie agricola, risulta pressoché impossibile da controllare in modo efficace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Abbandono selvaggio di rifiuti, nuove sanzioni per conferimenti fuori orarioIl Comune intensifica le sanzioni per l'abbandono selvaggio di rifiuti e i conferimenti fuori orario, al fine di tutelare il decoro urbano e promuovere comportamenti corretti.

"Abbiamo l'elenco di ogni criticità. E lotta all'abbandono dei rifiuti"Nel 2026, Legambiente Quarrata rinnova il suo impegno per la tutela del territorio, puntando su un'azione preventiva e verifiche periodiche.

