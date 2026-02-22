Aamps torna nelle scuole | oltre 30 classi coinvolte tra favole castelli e archeologi del futuro

Aamps ha organizzato un progetto scolastico coinvolgendo oltre 30 classi, motivato dall’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla raccolta differenziata. Gli studenti partecipano a attività pratiche, come creare storie con cantastorie e ricostruire castelli medievali con materiali riciclati. Un draghetto pasticcione impara a smaltire correttamente i rifiuti, mentre un regno medievale mostra diversi materiali di riciclo custoditi in ogni castello. Le attività arricchiscono il percorso educativo dei bambini.

C’è un draghetto pasticcione che non sa dove buttare i rifiuti. C’è un regno medievale in cui ogni castello custodisce un materiale diverso. E c’è un cantiere di scavo nel 3026, dove i ragazzi setacciano la terra alla ricerca dei resti lasciati dai loro antenati — noi.Sono le tre avventure al cuore del programma di educazione ambientale presentato all’interno di “Scuola e Città” e che Aamps porta nelle scuole per l’anno scolastico 2025–2026: oltre 30 classi coinvolte, tra primarie e secondarie del territorio, per un percorso che sceglie il gioco come linguaggio e la raccolta differenziata come missione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

