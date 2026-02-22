A1 | Modena Nord notte di chiusura e traffico deviato | ecco

Modena Nord ha chiuso durante la notte a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La chiusura, decisa per intervenire sui guardrail, ha causato disagi nel traffico lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli tra lunedì e martedì. I tecnici stanno installando nuove barriere per migliorare la sicurezza. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori, previsto per le prime ore del mattino successivo. La circolazione viene deviata verso altri svincoli.

Modena Nord: Traffico in Tilt, Lavori di Manutenzione alle Barriere di Sicurezza Annunciano Disagi. Un intervento programmato ai guardrail sulla A1 Milano-Napoli comporterà la chiusura notturna del casello di Modena Nord tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio. La decisione, necessaria per garantire la sicurezza degli utenti, prevede lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, con possibili ripercussioni sul traffico e la viabilità della zona. La chiusura, che interesserà sia l'entrata che l'uscita del casello in modalità alternata, è stata pianificata per minimizzare i disagi, ma inevitabilmente comporterà delle modifiche ai percorsi abituali transita lungo la principale arteria autostradale.