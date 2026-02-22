A Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi Bolle incanta l' Arena Malagò | B
A Verona, la cerimonia di chiusura dei giochi ha trasformato l’Arena in un grande palcoscenico, coprendo tutto il parterre. La decisione deriva dall’esigenza di creare un’atmosfera più coinvolgente e spettacolare. Lo show ha visto la partecipazione di artisti e performer che hanno sfruttato la nuova configurazione per sorprendere il pubblico. La scena ha riprodotto effetti luminosi e acustici, rendendo l’evento unico nel suo genere. La serata si conclude con un grande applauso degli spettatori.
AGI - Per la prima volta nella storia dell' Arena di Verona il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. Si apre così "Beauty in action", la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presenti tra il pubblico anche la premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il governatore del Veneto Alberto Stefani e l'ex governatore Luca Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it
