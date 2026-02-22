A Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi Bolle incanta l' Arena Malagò | B

A Verona, la cerimonia di chiusura dei giochi ha trasformato l’Arena in un grande palcoscenico, coprendo tutto il parterre. La decisione deriva dall’esigenza di creare un’atmosfera più coinvolgente e spettacolare. Lo show ha visto la partecipazione di artisti e performer che hanno sfruttato la nuova configurazione per sorprendere il pubblico. La scena ha riprodotto effetti luminosi e acustici, rendendo l’evento unico nel suo genere. La serata si conclude con un grande applauso degli spettatori.