A Verona il corteo di protesta contro le Olimpiadi invernali costate 7 miliardi | Debiti per tutti noi

A Verona, un corteo di cittadini manifesta contro le Olimpiadi invernali 2026, accusando i costi di 7 miliardi di euro. La protesta nasce dalla preoccupazione per i debiti che ricadranno sui contribuenti e dalla pressione sulle finanze pubbliche. I partecipanti chiedono trasparenza e maggiori controlli sulle spese pubbliche dedicate all'evento. La marcia si è svolta lungo le vie centrali della città, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La questione rimane al centro del dibattito locale.

“Olimpiadi? No grazie”: è questo lo slogan del corteo che ha sfilato a Verona a poche ore dall’inizio della Cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. In centinaia si sono uniti alla protesta che denuncia l’ingente utilizzo di fondi pubblici per l’organizzazione delle Olimpiadi, costate, si stima, quasi 7 miliardi di euro allo Stato italiano. Il corteo anti Olimpiadi a Verona Quanto sono costati i giochi di Milano Cortina 2026 All’Arena la Cerimonia di chiusura Il corteo anti Olimpiadi a Verona Un corteo cui hanno preso parte qualche centinaia di partecipanti si è tenuto lungo le vie del centro di Verona nel pomeriggio di domenica 22 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“L’eredità delle Olimpiadi? Debiti per tutti noi”: il corteo a Verona contro i Giochi costati 7 miliardiCentinaia di persone hanno manifestato a Verona per protestare contro i costi elevati delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che hanno superato i 7 miliardi di euro.

Olimpiadi 2026, Simone Zambrin: “Noi contro i Giochi che si concluderanno all’Arena di Verona”Simone Zambrin ha organizzato una protesta contro le Olimpiadi 2026, accusando la scelta di terminare le gare all’Arena di Verona di bloccare l’accesso alla città.

