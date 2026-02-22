A sorpresa il Milan presenta la quarta maglia 25 26 | verrà utilizzata nella gara contro il Parma

Il Milan ha annunciato la nuova maglia per la stagione 202526, scelta in vista della partita contro il Parma. La decisione deriva da una collaborazione con il marchio 'Slam Jam', che ha creato un design innovativo. La squadra indosserà questa maglia speciale per la prima volta in campo durante la prossima sfida. La presentazione ha suscitato curiosità tra i tifosi, che attendono di vedere il nuovo completo in azione.

© Pianetamilan.it - A sorpresa il Milan presenta la quarta maglia 25/26: verrà utilizzata nella gara contro il Parma

Tra pochi minuti il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo con una sorpresa. E non parliamo delle scelte di formazione del tecnico toscano. Alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro' di Milano comincerà la gara contro il Parma di Carlos Cuesta, valida per la 26^ giornata di Serie A. Per l'occasione, il Milan ha deciso di presentare ufficialmente al pubblico la nuova quarta maglia per la stagione 202526. Come svelato diverse settimane fa, la nuova divisa che i rossoneri indosseranno oggi è una collaborazione speciale con 'Slam Jam', brand che suona come un'istituzione per lo streetwear e la sottocultura urbana nel mondo intero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Quarta maglia Juve 2025/26: ufficiale il nuovo kit bianconero. Il comunicato, i dettagli e quando verrà indossato dalla squadra – FOTOLa Juventus ha presentato ufficialmente la quarta maglia per la stagione 202526, confermando il ritorno di un design innovativo. Juventus 2025/26: ufficiale la quarta maglia, debutto contro il ComoLa Juventus ha presentato ufficialmente la quarta maglia per la stagione 202526, a causa del desiderio di rinnovare il look della squadra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scambio Fiorentina-Milan, si lavora all’operazione a sorpresa; Milan-Como 1-1, Considerazioni Sparse; Sorpresa in Lega: arriva Cardinale. Mezz'ora di colloqui a margine dell'assemblea; Milan, dal Como al derby. Sorpresa Bartesaghi, Allegri rivoluziona il MilanPoche ore e il Diavolo scenderà in campo contro il Parma a San Siro: ecco le scelte del tecnico livornese per la gara delle 18.00 ... milanlive.it FLASH | Milan-Parma, sorpresa Pavlovic: c’è l’annuncio di Allegri!Milan Parma - Annuncio a sorpresa di Allegri alla vigilia di Milan-Parma: ecco le sue parole sulle condizioni di Pavlovic! fantamaster.it #CaldieroTermeMilanFuturo, le #formazioni ufficiali: @Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attacco - #SerieD #MilanFuturo #Oddo @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com LO SFOGO A SORPRESA DI MATTIA DE SCIGLIO L'ex Milan e Juventus era stato protagonista nelle scorse ore di una trattativa sfumata: "De Sciglio non supera i test fisici, salta il suo passaggio all'LFC Hradec Kralove", si diceva E invece, ecco la verità ri - facebook.com facebook