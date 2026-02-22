A nuovo i locali refettori della scuola primaria Leopardi

I lavori di rinnovamento dei refettori della scuola primaria Leopardi a Valmadrera sono stati conclusi, dopo che si è deciso di migliorare gli spazi per garantire un pasto più confortevole agli studenti. Le nuove strutture includono tavoli più ampi e un sistema di ventilazione aggiornato. La scuola ha deciso di intervenire per offrire un ambiente più sicuro e funzionale durante le pause pranzo. Ora i ragazzi possono usufruire di locali più moderni e accoglienti.

Sono stati completati in questi giorni gli interventi di riqualificazione dei locali refettori della scuola primaria Leopardi a Valmadrera. L'intervento inserito nei lavori di riqualificazione, è iniziato durante il periodo delle vacanze natalizie durante il quale sono stati ritinteggiati la palestra e i relativi spazi comuni presso la scuola dell'infanzia Paolo VI di via Casnedi e i refettori della scuola primaria Leopardi. I lavori, per un costo complessivo di 30.988,80 euro (Iva compresa), sono stati completati successivamente, per quanto riguarda il refettorio, dall'allestimento realizzato dalla ditta Sodexo con grandi adesivi colorati che hanno come protagonista il "Cuoco Rigolò".