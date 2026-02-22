A Mattarella e Meloni l’ordine olimpico in oro Buonfiglio Coni | Prossime Olimpiadi? La candidatura va condivisa da tutti

Il Comitato olimpico internazionale ha assegnato l’Ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni, premiando il loro impegno nel sostenere lo sport. Questa onorificenza, la più prestigiosa del settore, riconosce il loro ruolo nel promuovere le iniziative sportive nazionali e internazionali. Buonfiglio del Coni sottolinea l’importanza di una candidatura condivisa per le prossime Olimpiadi. La decisione si inserisce in un momento di attenzione crescente verso lo sviluppo dello sport in Italia.

Il Comitato olimpico internazionale ha conferito l’ Ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza dell’organismo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presidente del Cio Kirsty Coventry ha spiegato che l’onorificenza intende esprimere «gratitudine» e «ringraziamento» per aver reso «indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina». Buonfiglio: «Prossime Olimpiadi? La candidatura Italia va condivisa da tutti». «Facciamo passo dopo passo. Avevo detto cominciamo a chiudere questa Olimpiade perché una candidatura per un’altra deve essere concordata e deve essere condivisa a cominciare dal Governo, dalle istituzioni cittadine e regionali, dal Comitato olimpico e anche da Sport e Salute». 🔗 Leggi su Open.online

Dal Cio ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni. Buonfiglio, "Italia da 30 e lode"Kirsty Coventry ha consegnato l'ordine olimpico in oro, la massima onorificenza del Cio, a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

Cio, ordine olimpico in oro a Mattarella e MeloniIl Cio ha consegnato l’ordine olimpico in oro a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni per il loro impegno nel promuovere lo sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Modello ungherese | Il duello tra Mattarella e Meloni e la vera posta del referendum; Meloni: 'Giuste le parole di Mattarella sul Csm, ma c'è chi vuole la lotta nel fango'; Meloni non si astiene e attacca: Dai giudici decisioni assurde; Patti Lateranensi: il 97esimo anniversario con il presidente Mattarella. Meloni e la stretta di mano con il cardinale Parolin.

Milano-Cortina, dal Cio massima onorificenza a Mattarella e MeloniIl Cio ha conferito l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale, al Presidente della ... iltempo.it

Milano Cortina, dal Cio l’ordine olimpico d’oro a Mattarella e Meloni. Oggi ultime gare: azzurri in campo nel Bob a 4 maschile - DirettaIntanto il Cio ha insignito il Presidente Mattarella e la presidente Meloni dell’ordine olimpico d’oro, la massima onorificenza che viene conferita a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla ... adnkronos.com

La specialità debutterà alle prossime olimpiadi nell’ambito del pentathlon moderno. - facebook.com facebook

Grazie al JMedical sarà pronto per le prossime Olimpiadi invernali. x.com