A fabriano Tolentino atteso da una battaglia

Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, ha dichiarato che la squadra si presenta a Fabriano per conquistare una vittoria fondamentale. La motivazione deriva dalla voglia di migliorare la classifica e di ottenere tre punti importanti in trasferta. La partita si gioca oggi alle 15 e rappresenta una sfida decisiva per il team. I giocatori sono determinati a mettere in campo tutta la loro energia per portare a casa il risultato.

"A Fabriano per inseguire un successo preziosissimo". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino sulla trasferta di oggi alle 15. Dopo quattro gare da imbattuta, la squadra vuole continuare la rincorsa in classifica, e il match contro il fanalino di coda è una chance da cogliere. "Non è una gara scontata, – dice il tecnico – sappiamo le abilità tecniche e di palleggio dei locali e dovremo prestare attenzione. Il cambio di allenatore porterà per loro un'inerzia diversa e ci aspettiamo una battaglia". I cremisi a quota 30 in classifica cercano il guizzo decisivo per entrare nelle prime cinque della categoria, che significherebbe la zona playoff.