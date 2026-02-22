A 6 mesi dallo sgombero Il sogno del Leoncavallo | Tornare in via Watteau

Il Leoncavallo riporta lo striscione «Tornare in via Watteau» dopo sei mesi dallo sgombero. La decisione deriva dalla volontà di riabitare lo spazio occupato per oltre tre decenni nel quartiere Greco. La notte tra venerdì e sabato, lo striscione è comparso sulla facciata dell’edificio, simbolo di una resistenza lunga e radicata. La presenza del messaggio sottolinea il desiderio di riappropriarsi di un luogo che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

di Marianna Vazzana MILANO " Via Watteau è il Leoncavallo ". Lo striscione è spuntato nella notte tra venerdì e sabato sulla facciata dello stabile del quartiere Greco sgomberato sei mesi fa, lo scorso 21 agosto, dopo 31 anni di occupazione dello “spazio pubblico autogestito“. Messaggi gemelli in altri cinque luoghi "che sono coinvolti in logiche aliene ai nostri desideri", scrivono gli attivisti del Leonka sul sito online e sulle pagine social: striscioni in via San Dionigi, a San Siro, davanti a Casa Loca, un’altra realtà sgomberata in viale Sarca, a Porta Nuova e sul cavalcavia Bussa all’Isola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sei mesi dallo sgombero del Leoncavallo: “Via Watteau è vuota, triste, grigia”Sei mesi dallo sgombero del Leoncavallo, causato da un’operazione delle forze dell’ordine, hanno lasciato via Watteau vuota e deserta.

Leggi anche: L'incontro tra Sala e il Leoncavallo: "Perizia e piano bancario per tornare in via Watteau"

Con oltre 5 mesi di ritardo il Governo risponde senza rispondere alla nostra interrogazione urgente sullo sgombero del #Leoncavallo: non ha spiegato perché lo sgombero sia stato effettuato in anticipo rispetto a una data concordata, e neppure perché l’argom - facebook.com facebook