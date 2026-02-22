30 medaglie azzurre | Arena di Verona esplode in Beauty in Action
L’Arena di Verona ha ospitato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che ha portato in scena oltre trenta medaglie conquistate dagli atleti italiani. La manifestazione ha coinvolto artisti e atleti, creando un’atmosfera vibrante e festosa. Durante l’evento, sono stati mostrati video e performance che hanno celebrato le imprese sportive italiane. La serata si è conclusa con un grandioso spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo sopra l’anfiteatro.
L’Epica Chiusura delle Olimpiadi Invernali: Beauty in Action all’Arena di Verona. All’Arena di Verona si è svolta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento che ha trasformato l’intera superficie del parterre in un palcoscenico senza precedenti. Tra gli ospiti illustri, la premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e vari ministri e governatori regionali. Lo spettacolo, intitolato Beauty in action, ha la partecipazione di personaggi come Francesco Pannofino, Deborah Compagnoni e Achille Lauro, celebrando le 30 medaglie conquistate dalla squadra azzurra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Danza italiana all’Arena di Verona: Aterballetto sigilla le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con “Beauty in Action”L’Aterballetto ha portato la danza italiana all’Arena di Verona per celebrare la fine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si sono concluse con uno spettacolo di grande impatto.
Olimpiadi, le 30 medaglie azzurre: analisi per disciplineLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concludono oggi, portando l’Italia a conquistare 30 medaglie, un record storico rispetto alle 20 di Lillehammer 1994.
