30 medaglie azzurre | Arena di Verona esplode in Beauty in Action

L’Arena di Verona ha ospitato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che ha portato in scena oltre trenta medaglie conquistate dagli atleti italiani. La manifestazione ha coinvolto artisti e atleti, creando un’atmosfera vibrante e festosa. Durante l’evento, sono stati mostrati video e performance che hanno celebrato le imprese sportive italiane. La serata si è conclusa con un grandioso spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo sopra l’anfiteatro.