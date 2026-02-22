11 posti fissi a Fidenza | corsa per infermieri ed educatori

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Fidenza ha aperto due concorsi pubblici per assumere 11 infermieri ed educatori professionali a tempo indeterminato. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare il personale nelle strutture socio-sanitarie della zona, che attualmente affrontano carenze di personale qualificato. Le selezioni prevedono prove pratiche e colloqui, e i posti disponibili riguardano diversi reparti della città. La candidatura può essere inviata entro il termine stabilito.