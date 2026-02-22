11 posti fissi a Fidenza | corsa per infermieri ed educatori
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Fidenza ha aperto due concorsi pubblici per assumere 11 infermieri ed educatori professionali a tempo indeterminato. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare il personale nelle strutture socio-sanitarie della zona, che attualmente affrontano carenze di personale qualificato. Le selezioni prevedono prove pratiche e colloqui, e i posti disponibili riguardano diversi reparti della città. La candidatura può essere inviata entro il termine stabilito.
Fidenza, 11 posti a tempo indeterminato: la sfida per infermieri ed educatori professionali. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Fidenza, in provincia di Parma, ha lanciato due concorsi pubblici per l’assunzione di 11 professionisti a tempo indeterminato. Le selezioni sono rivolte a infermieri ed educatori professionali, figure chiave per il rafforzamento dei servizi socio-assistenziali nel territorio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 marzo 2026. L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per il settore pubblico socio-assistenziale, con 8 posti riservati a infermieri e 3 a educatori professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminatoL’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Fidenza ha aperto due concorsi pubblici per assumere 11 professionisti, tra infermieri ed educatori, con contratti a tempo indeterminato.
