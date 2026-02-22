? LIVE! Atalanta-Napoli 0-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Beukema ha segnato al 18° minuto, portando il Napoli in vantaggio contro l’Atalanta. La causa dell’azione è stata un cross dalla fascia destra, che ha trovato il difensore pronto a insaccare di testa. L’Atalanta ha tentato di reagire subito, ma il Napoli ha mantenuto il possesso e controllato il ritmo del gioco. Al momento, i padroni di casa cercano spazi per pareggiare, mentre gli ospiti difendono con ordine. La partita continua con il risultato di 0-1.

Atalanta-Napoli 0-1. Marcatori: 18? Beukema Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Kamaldeen, Zalewski; Krstovic. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Bernasconi, Bakker, Musah, Ederson, Vavassori, Samardzic, Scamacca. All. Palladino Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Højlund. A disp. Meret, Contini, Olivera, Spinazzola, Gilmour, Politano, Giovane, Lukaku, Prisco, De Chiara. All. Conte Arbitro: Chiffi Ammoniti: – Espulsi: – Note: –