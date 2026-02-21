Zona Sampolo pericolo buche nell' asfalto | Un' insidia per auto e moto

In via Maggiore De Cristoforis, nella zona di Sampolo, si sono formate buche profonde che creano rischi per auto e moto. La causa principale è il deterioramento dell’asfalto, accentuato dalle piogge frequenti degli ultimi mesi. Le strade sono diventate un pericolo concreto per chi percorre la strada, con veicoli che rischiano danni o incidenti. I residenti chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area. La situazione rimane critica da settimane.

In via Maggiore De Cristoforis, nella zona di via Sampolo, ci sono delle buche profonde e molto insidiose. Il manto stradale è completamente dissestato. Pericoloso per motocicli e auto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfaltoUn incidente si è verificato ieri sera intorno alle 18, in una strada cittadina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ma su Palermo abbiamo affitto con riscatto Zona fiera , libertà, autonomia siciliana, Sampolo - facebook.com facebook