Zoeggeler | Vincere così ai Giochi in casa è incredibile La pista di Cortina ha salvato il nostro sport

Alexander Zoeggeler ha commentato con entusiasmo il successo ai Giochi in casa, sottolineando quanto la pista di Cortina abbia favorito le performance degli atleti italiani. La sua esperienza come ex campione olimpico e attuale direttore tecnico si è manifestata nelle vittorie degli atleti azzurri, capaci di conquistare due ori e due bronzi. La pista, recentemente rinnovata, ha rappresentato un elemento chiave per il risultato finale. La competizione si è conclusa con grandi emozioni per la squadra italiana.

È un monumento Armin Zoeggeler. Per i lineamenti scolpiti nella pietra, per le parole che calibra come faceva con le curve sui budelli di ghiaccio di tutto il mondo, per come si esalta il giusto dopo che a Cortina il suo slittino ha chiuso una campagna trionfale. "In-cre-di-bi-le", scandisce con il tuo tono sempre calmo, il sorriso a illuminare gli occhi. Armin, per sei volte consecutive sul podio olimpico, dal 1992 al 2014, 20 anni dopo l'oro di Torino 2006 è di nuovo in pista da direttore tecnico, a festeggiare una delle campagne più vincenti dello slittino. "La cosa più bella è che sia accaduto nell'Olimpiade in casa.