Zielinski ha preso il posto di Calhanoglu? Confronto tra i due e prospettiva futura
Zielinski ha sostituito Calhanoglu nell’Inter, portando un cambio di ruolo in squadra. Quest’anno, i nerazzurri hanno ottenuto risultati positivi anche senza il turco, con solo vittorie e una media realizzativa in crescita. La presenza di Zielinski si fa notare, ma la squadra continua a segnare e difendersi bene. La differenza tra i due giocatori si vede nelle qualità di gioco e nelle occasioni create, alimentando l’interesse sul futuro del centrocampo.
Quest'anno l’Inter senza Hakan Calhanoglu ha mantenuto numeri solidi: solo vittorie, media realizzativa persino più alta e difesa invariata. Eppure il turco resta un riferimento unico per qualità e leadership. La sua assenza, però, ha aperto nuove soluzioni per Cristian Chivu: Piotr Zielinski, brillante in cabina di regia, può ora avanzare da mezzala. Così i nerazzurri si ritrovano con tre centrocampisti capaci di costruire gioco ma anche di incidere negli ultimi metri, aumentando imprevedibilità e pericolosità offensiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it
