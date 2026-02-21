Zètema cerca esperti di ippica per gestire Capannelle Bando in vista

Zètema ha avviato una selezione per trovare esperti di ippica, dopo aver preso in gestione l’ippodromo di Capannelle. La società capitolina cerca almeno due professionisti con esperienza nella cura degli impianti e nell’organizzazione delle corse. L’obiettivo è preparare la riapertura, prevista per settembre, ma ancora senza una data certa. La ricerca si rivolge a persone capaci di garantire la riqualificazione dell’impianto e il coordinamento delle attività. La selezione è aperta da alcuni giorni.

AAA cercasi esperti di ippica. La società capitolina Zètema, a cui il Comune di Roma ha affidato l' ippodromo delle Capannelle, rimasto senza un gestore, ha bisogno di almeno due professionisti che conoscano alla perfezione il funzionamento di un ippodromo, dalla cura dell'impianto all'organizzazione delle corse che, come anticipato da Il Tempo, non potranno ricominciare prima di settembre. Nei prossimi giorni dovrebbe partire una selezione pubblica finalizzata proprio a scegliere i migliori manager in circolazione. Questo, però, al netto di un eventuale rientro in partita della società pugliese Caroli Global Service, arrivata seconda al bando per la gestione 2026 vinto da Marsicana srl, che però non ha firmato il contratto con il Comune nei 30 giorni previsti, lamentando la mancata consegna di documentazione indispensabile.