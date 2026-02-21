Zelarino | 1,37M€ per il condominio sociale che vince la solitudine

Zelarino ha aperto il suo primo condominio sociale, destinato agli anziani che affrontano la perdita di autonomia. La scelta nasce dall’esigenza di offrire un supporto concreto a chi vive in isolamento, migliorando la qualità di vita. In via Parolari, un edificio di 1,37 milioni di euro ospita ora anziani che possono contare su spazi condivisi e servizi dedicati. La struttura mira a creare una comunità più vicina e solidale. Ora si aspetta che questa iniziativa porti benefici concreti.

Zelarino accoglie il suo primo condominio sociale: un nuovo modello di vita per gli anziani. A Mestre, in via Parolari a Zelarino, è stato consegnato un innovativo condominio sociale destinato ad anziani con progressiva perdita di autonomia. L'iniziativa, frutto di un investimento di 1,37 milioni di euro nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza, mira a contrastare solitudine e isolamento offrendo un ambiente sicuro e stimolante. Un progetto radicato nel territorio e nella storia del Comune. La consegna delle chiavi ai quattro inquilini rappresenta un momento significativo per la comunità locale e per l'amministrazione comunale.