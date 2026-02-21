Zaccagni pronto al rientro | Sarri valuta l' immediato schieramento

Mattia Zaccagni si avvicina al ritorno in campo, dopo mesi di problemi fisici che hanno ridotto le sue apparizioni. La Lazio sta valutando se impiegarlo già nella prossima partita, con Sarri che sta studiando le sue condizioni. Il centrocampista potrebbe tornare tra i titolari, offrendo una soluzione importante in attacco. La società aspetta di capire se Zaccagni è pronto a dare il suo contributo immediato. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La Lazio si prepara a un possibile rientro di Mattia Zaccagni, tornato tra i convocati dopo settimane in cui le ricadute fisiche hanno inciso sul rendimento complessivo. Il percorso recente del capitano è stato segnato da due squalifiche, una panchina forzata e uno stiramento, con un bottino di tre gol in 19 presenze in Serie A e l'ultimo gol siglato contro il Cagliari il 3 novembre. La convocazione contro il Cagliari ha riacceso l'interesse sul suo rientro. Sarri ha valutato l'ipotesi di schierarlo titolare, ma la gestione richiede prudenza: dopo i sardi arriverà la trasferta di Torino e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.