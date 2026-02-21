Youtube rovina la sezione abbonamenti con un test

YouTube ha deciso di testare una nuova modalità che cambia la visualizzazione delle iscrizioni sulla sua app TV. La modifica, che mira a migliorare l’esperienza di navigazione, ha subito suscitato reazioni tra gli utenti. Durante il test, i contenuti consigliati vengono mostrati in modo diverso rispetto al passato, con l’obiettivo di rendere più semplice trovare nuovi video. La sperimentazione è ancora in corso e si sta monitorando l’effetto sulla fruizione.

questo riepilogo sintetico analizza un recente test sull'app di youtube destinata alle tv, focalizzato sulla sezione iscrizioni e sulla modalità di presentazione dei contenuti consigliati. l'obiettivo è spiegare come cambia l'esperienza di navigazione senza introdurre nuove funzionalità, mantenendo la coerenza con le abitudini degli utenti. l'esperimento riguarda esclusivamente l'app per tv e non segnala variazioni su desktop o dispositi mobili. layout della sezione iscrizioni sull'app youtube per tv. nella versione in test, la riga superiore di raccomandazioni presente nella sezione iscrizioni è stata rimossa.