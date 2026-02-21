WWE | Trick Williams conquista l’ultimo posto disponibile per l’Elimination Chamber

Trick Williams ha ottenuto l'ultimo biglietto per l'Elimination Chamber durante l’ultima puntata di SmackDown del 20 febbraio. La vittoria è arrivata dopo uno scontro intenso contro un avversario molto temuto, lasciando i fan senza fiato. La scena si è svolta davanti a una folla in delirio, che ha visto il giovane lottatore conquistare la qualificazione in modo deciso. Ora si attende con ansia il grande evento di wrestling.

La puntata di SmackDown del 20 febbraio ha regalato davvero tanto ai fan, continuando a costruire l'attesa verso Elimination Chamber. Dopo le qualificazioni già conquistate da Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes e Je'Von Evans, restava ancora un posto (il penultimo disponibile) da assegnare all'interno della struttura più spietata della WWE. La cornice era quella della Amerant Bank Arena di Sunrise, Florida, gremita in ogni ordine di posto e carica di entusiasmo. Il pubblico non solo ha assistito a un grande spettacolo, ma ha anche vissuto momenti chiave fondamentali in vista dell' Elimination Chamber.