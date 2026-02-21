WWE | La compagnia ufficializza la prossima apparizione di Brock Lesnar

La WWE ha annunciato che Brock Lesnar tornerà a partecipare a Monday Night Raw ad Atlanta, in Georgia. La sua presenza sarà visibile in tv, dopo il ritorno alla Royal Rumble di Riyadh avvenuto il mese scorso. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, che aspettano di vedere quali sorprese riserverà il lottatore durante l’evento. La data della trasmissione è fissata per la prossima settimana.

© Zonawrestling.net - WWE: La compagnia ufficializza la prossima apparizione di Brock Lesnar

La WWE ha confermato che Brock Lesnar apparirà a Monday Night Raw ad Atlanta, in Georgia, segnando la sua prossima presenza televisiva dopo il ritorno avvenuto alla Royal Rumble di Riyadh, il mese scorso. La WWE ha annunciato la notizia sui social media, confermando ufficialmente la presenza di Lesnar per il prossimo episodio di RAW: “@BrockLesnar torna a #WWERaw QUESTO LUNEDÌ ad Atlanta!” Il post era accompagnato dal video della sua iconica entrata e da un link per acquistare i biglietti, segno che la compagnia sta promuovendo con forza il suo ritorno. The Beast is back! @BrockLesnar returns to #WWERaw THIS MONDAY in Atlanta!: pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net Leggi anche: WWE: Paul Heyman, messaggio speciale per Brock Lesnar dopo la vittoria a WarGames Brock Lesnar a WrestleMania 42: la WWE non ha ancora preso una decisioneBrock Lesnar torna a WrestleMania 42, ma la WWE non ha ancora deciso se lo schiererà sul ring. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La WWE ufficializza un incontro a sorpresa per SmackDownGiulia e IYO SKY si affrontano in un inatteso scontro tra campionesse a WWE SmackDown, con una posta sempre più alta. worldwrestling.it La WWE ufficializza Clash in Italy: il primo PLE italiano è realtà!Dopo mesi di anticipazioni e speculazioni è stato annunciato ufficialmente Clash in Italy: il primo storico PLE italiano della WWE ... generationsport.it 15 Febbraio, anno 2004. È la sera dell'evento "No Way Out", nel main event un match che sembra a senso unico, uno di quelli dove il risultato è scontato. Esatto. Sembra. Il campione assoluto della WWE, il mostruoso e mastodontico Brock Lesnar si batterà co - facebook.com facebook