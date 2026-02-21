Wonder Woman | smentita cancellazione prequel Gunn difende Paradise

James Gunn ha chiarito che il prequel di Wonder Woman, intitolato “Paradise,” non è stato cancellato, nonostante le voci di crisi. La produzione, attesa da tempo, sta ancora lavorando al progetto, che dovrebbe approfondire le origini della protagonista. La conferma arriva dopo settimane di incertezze e smentite, con alcuni fan che temevano un abbandono definitivo. La notizia offre una nuova speranza per gli appassionati di supereroi.

Paradise Lost: Dalla Tempesta di Voci alla Smentita di James Gunn, Cronaca di un Prequel Controverso. La serie televisiva "Paradise Lost", ambizioso progetto prequel dedicato all'iconica Wonder Woman, è stata al centro di un vortice di speculazioni sulla sua possibile cancellazione. Le voci, diffuse rapidamente attraverso i canali social e i podcast specializzati, hanno generato apprensione tra i fan e costretto James Gunn, co-CEO di DC Studios, a intervenire direttamente per placare i timori. La vicenda, che si è sviluppata nel febbraio 2026, rivela la crescente difficoltà nel gestire la comunicazione attorno a progetti di alto profilo nell'era digitale e solleva questioni cruciali sulla fragilità dei progetti creativi.