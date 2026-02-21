Wierer dice addio al biathlon | Non potevo immaginarlo più bello Tra cori e lacrime a fine gara la festa per Doro

Wierer lascia il biathlon dopo aver concluso la sua carriera con una quinta posizione nella mass start, l'ultima gara del circuito. La sua decisione deriva dalla volontà di dedicarsi ad altri progetti e alla famiglia. Al termine della gara, si è scatenata una vera e propria festa tra amici, tifosi e compagni di squadra, con lacrime e abbracci. La scena si è svolta tra cori e emozioni, segnando un addio pieno di ricordi.

Oltre alla festa, che era prevista, quasi ci scappa anche il risultato: Dorothea Wierer chiude al quinto posto la mass start vinta dalla francese Ocean Michelon. Un errore di troppo al poligono ha tenuto dietro l'azzurra, ma il suo addio al biathlon non porta con sé un rammarico, bensì una dimostrazione di orgoglio e competitività, a quasi 36 anni: "Sono orgogliosa di questo risultato, perché non volevo arrivare ultima, ma nel biathlon non si sa mai. A un certo punto ero davanti e ho pensato 'che bel momento, voglio godermelo' perché sono sempre cinque giri, quattro poligoni ed essere lì davanti è sempre bello".