Wd hdd 2026 disponibilita esaurita | intelligenza artificiale provoca solo 5% di scorte nel mercato di consumo
Western Digital ha annunciato che le scorte di hard disk HDD previste per il 2026 sono esaurite. La causa è l’elevata richiesta da parte dei grandi clienti aziendali, mentre il mercato per i consumatori finali si riduce al 5%. La produzione non riesce a soddisfare la domanda, lasciando il settore consumer praticamente scoperto. La situazione ha portato a un esaurimento totale delle scorte disponibili sul mercato. La disponibilità dei prodotti per i piccoli acquirenti si riduce di giorno in giorno.
l’analisi sull’andamento di western digital per il 2026 evidenzia una situazione in cui la capacità produttiva degli HDD è completamente esaurita, con la domanda concentrata sui grandi clienti enterprise e una quota consumer residuale. la crescita della domanda nei data center basati sull’ intelligenza artificiale spinge i fornitori a privilegiare forniture a lungo termine, influenzando prezzi e disponibilità per i consumatori. produzione e domanda: vendita quasi esclusiva ai clienti enterprise. in sede di bilancio, il ceo irving tan ha confermato che la capacità per l’anno solare 2026 è praticamente esaurita, con ordini siglati dai sette principali clienti e contratti a lungo termine per il 2027 e il 2028 in alcuni casi.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
