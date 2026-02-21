Wax & Gold verso Selassié tra le mappe del colonialismo

Ruth Beckermann ha realizzato il film «Wax & Gold», che affronta le tracce del colonialismo nelle mappe storiche. La regista spiega che il progetto nasce dall’esigenza di capire come queste frontiere influenzano ancora oggi le identità culturali. Il film, presentato alla Berlinale Special, utilizza immagini d’archivio e interviste per ricostruire un passato complesso. Il lavoro si concentra sul rapporto tra storia e memoria, con uno sguardo critico. La pellicola sarà visibile nelle sale a partire dalla prossima settimana.

Berlinale 76 Ruth Beckermann si accosta alla figura storica del Negus filmando nell’Hilton di Addis Abeba. Un film di appunti e détour, l’ispirazione dal libro di Kapuscinski, le voci discordi dall’Etiopia di oggi. Presentato in Special Gala e co-prodotto da Citrullo International Berlinale 76 Ruth Beckermann si accosta alla figura storica del Negus filmando nell’Hilton di Addis Abeba. Un film di appunti e détour, l’ispirazione dal libro di Kapuscinski, le voci discordi dall’Etiopia di oggi. Presentato in Special Gala e co-prodotto da Citrullo International Racconta Ruth Beckermann che il suo nuovo film, Wax & Gold, presentato in Berlinale Special e fra le gemme di questo festival, nasce dalla consapevolezza di avere oggi una diversa posizione come europea rispetto al mondo: «L’Europa non è più al centro dell’attenzione, e nemmeno gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Una signora barese tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Italiana Gold 2026: ecco chi èUna signora di Bari tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Italiana Gold 2026.

Ginnastica Falciai, risultati del weekend tra Gold e SilverLa Ginnastica Falciai ha ottenuto buoni risultati nel fine settimana, con Berti che sale sul podio e atleti che si distinguono a Viareggio e Santa Maria a Monte.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.