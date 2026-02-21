Vorrei guidare la Banca della mia città

Iacopo Cremonese, giovane senese nato nel 2003, ha espresso il desiderio di gestire la banca locale. La sua passione per il settore finanziario si è intensificata durante gli studi, e ora mira a contribuire allo sviluppo economico della comunità. Lo scorso 15 gennaio, Cremonese ha ricevuto il Premio America Giovani, riconoscimento assegnato dalla Fondazione Italia Usa. La premiazione si è svolta presso la Camera dei Deputati, dove ha ricevuto l’onorificenza tra altri talentuosi studenti.

Iacopo Cremonese, senese classe 2003, il 15 gennaio scorso era fra i ’talentuosi neolaureati’ che hanno ricevuto il Premio America Giovani, conferito dalla Fondazione Italia Usa annualmente presso la Camera dei Deputati. Iacopo è stato premiato per il percorso accademico e la tesi triennale all’ Università di Siena nel luglio scorso, dal titolo ’The grand stage of banking: strategies, alliances and power plays in the 20242025 Banking M&A risk game’. Dopo la maturità allo scientifico Galilei e dopo la laurea in Banking and Finance a Unisi, è ora iscritto a Corporate Finance alla Sapienza di Roma: "Sono appassionato di finanza, geopolitica e aziende italiane e in futuro vorrei lavorare per il mio paese e per la mia città, contribuendo allo sviluppo economico.🔗 Leggi su Lanazione.it

