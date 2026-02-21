Volta ao Algarve 2026 Paul Magnier concede il bis in Portogallo Ayuso sempre primo nella generale
Paul Magnier ha vinto nuovamente nella quarta tappa della Volta ao Algarve 2026, dopo il successo nella prima frazione. La sua vittoria arriva grazie a uno scatto decisivo negli ultimi chilometri, che gli ha permesso di staccare i rivali. La corsa si sta delineando con grande intensità, mentre Ayuso mantiene la leadership in classifica generale. Un altro giorno di gara si conclude con emozioni e sorprese lungo il percorso.
Dopo la vittoria nella prima tappa, Paul Magnier si ripete anche nella quarta frazione della Volta ao Algarve 2026. Il velocista transalpino della Soudal Quick-Step ha trionfato allo sprint sul traguardo di Lagos. Si tratta della ventiseiesima vittoria in carriera tra i professionisti per il francese, che ha beffato il belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) e l’israeliano Oded Kogut (NSN Cycling Team). La fuga di giornata è stata ripresa a venticinque chilometri dal traguardo. Da quel momento hanno cominciato a muoversi le squadre dei velocisti, ma il finale è stato comunque concitato. 🔗 Leggi su Oasport.it
