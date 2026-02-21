Volpi beffate di lupi calabresi la Feldi Eboli cade 5-3 a Cosenza
La Feldi Eboli ha perso 5-3 contro il Pirossigeno Cosenza, una sconfitta che nasce da una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I lupi calabresi hanno sfruttato al massimo le occasioni offensive, portando a casa una vittoria importante in casa. Le due squadre hanno dato vita a un incontro intenso, con continui cambi di risultato e azioni spettacolari. La partita si è conclusa con un risultato che sorprende gli appassionati di futsal.
Tempo di lettura: 3 minuti Serata amara per la Feldi Eboli, che cade 5-3 sul campo del Pirossigeno Cosenza al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Le volpi, avanti tre volte e capaci di creare tantissime occasioni, vengono rimontate nella ripresa da un Cosenza che interrompe così un digiuno di vittorie che durava da tre mesi. Una sconfitta che non scalfisce quello che è il cammino della squadra di mister Antonelli, ma il tecnico argentino dovrà analizzare con i suoi ragazzi cosa non ha funzionato in terra calabra. E pure l’approccio delle foxes è stato più che convincente: Venancio ha una tripla occasione in apertura, prima con un doppio tentativo ravvicinato su cui è attento Parisi, poi colpendo il palo direttamente su calcio di punizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Feldi Eboli sconfitta a Bari, le volpi non mollano ma cadono nel finaleLa Feldi Eboli è uscita sconfitto dal match contro il Global Work Capurso, disputato al PalaPinto di Mola di Bari.
Feldi Eboli macchina da gol: colpo delle volpi in casa della Roma, finisce 1-6La Feldi Eboli ha sconfitto la Roma con un risultato schiacciante di 6-1, portando a casa una vittoria importante grazie a un attacco potente.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Lupi e volpi: competizione o opportunità? I risultati sorprendenti di uno studioI risultati quindi suggeriscono che in un ricco ecosistema, i lupi non solo possono competere con le volpi, ma possono anche agevolarle aumentando la disponibilità di cibo. Una conclusione ... cacciapassione.com
Incontri del terzo tipo: dopo i lupi e le volpi ecco la foca di NataleAntonietta, mantenendosi a debita distanza, estrae il telefono e registra un video che in poche ore fa il giro del web e dei media nazionali. Tutti gli occhi sono puntati su Numana e sull’animale che, ... corriereadriatico.it
Sport Channel 214. . La Sandro Abate lotta ma cade: 4-1 contro la Feldi Eboli Gara in equilibrio per lunghi tratti, ka sblocca Braga nel finale di primo tempo Ripresa a senso unico per i padroni di casa. Venerdì c'è la sfida contro il Savitesta Mantova - facebook.com facebook