VOLLEY SERIE B Gruppo Lupi pronta a seminare la Sestese L’Arno in crisi ha bisogno di punti

Il Gruppo Lupi di Pontedera affronta la Sestese nella terza giornata di ritorno del campionato di serie B. La squadra cerca di ottenere una vittoria importante per mantenere il ritmo in classifica, mentre l'Arno, in difficoltà, ha bisogno di punti per risalire la china. La partita si gioca oggi pomeriggio al palazzetto locale, con molti tifosi pronti a sostenere i padroni di casa. L'incontro si preannuncia acceso e combattuto.

Per la terza di ritorno, il Gruppo Lupi di Pontedera riceve la visita della Sestese, una fra le due dirette inseguitrici. L’altra è il Camaiore scavalcato sabato scorso, quando i versiliesi hanno osservato il loro turno di riposo. Gruppo Lupi terzo con 30 punti, inseguito dal Camaiore e dalla Sestese entrambe a 28. L’incontro del PalaMatteoli inizierà alle 18 con ingresso libero, L’ avversario è da ritenersi scomodo per i biancocelesti. "La Sestese – viene fatto presente – è una squadra solida e completa con giocatori di "peso" come Della Volpe, Catalano e l’ex di turno Del Campo". Comincerà un’ora prima, alle 17, il match del PalaParenti fra la Codyeco Lupi e il fanalino di coda Massa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

VolleY SERIE B. Un inizio di anno nerissimo per Gruppo Lupi, Arno Toscana Garden e Codyeco LupiIl inizio di stagione non sorride alle squadre della nostra zona in VolleY Serie B.

VollEY SERIE B. Occasione d’oro per il Gruppo Lupi. Codyeco, dura provaDopo la lunga pausa invernale, il campionato di Serie B torna a scaldare i campi.

