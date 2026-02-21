volley massa carrara nella tana dei lupi

La squadra di volley Massa Carrara affronta i Codyeco Lupi dopo una sconfitta difficile contro la capolista. La partita di oggi al Palazzetto di Santa Croce sull’Arno rappresenta un’occasione per dimostrare miglioramenti e riprendere fiducia. Gli atleti si preparano con determinazione, consapevoli delle sfide da affrontare. Il pubblico locale si aspetta una risposta forte dai padroni di casa, pronti a dare tutto in campo. La gara inizia alle 17.

La buona ma infruttuosa prestazione contro la prima della classe ha quanto meno riportato un po’ di positività nell’ambiente della Pallavolo Massa Carrara che questo pomeriggio si appresta ad affrontare i Codyeco Lupi al Palazzetto dello Sport “Parenti“ di Santa Croce sull’Arno (ore 17) con più ottimismo. Gli apuani del tecnico Luca Cei, ultimi in classifica nel campionato nazionale maschile di Serie B, se la vedranno contro l’ottava del girone che ha 8 punti di vantaggio su di loro. Diversi giocatori della squadra rossoblù in settimana hanno rilasciato qualche dichiarazione facendo un po’ il punto dopo l’ultima prova contro la capolista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

