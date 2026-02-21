Volley L’Invicta impegnata in terra umbra

L’Invicta di Rolando ha affrontato una trasferta ad Assisi nel tentativo di reagire alla recente sconfitta casalinga. La squadra ha incontrato una formazione locale determinata a vincere davanti ai propri tifosi. La partita si è giocata in un palazzetto pieno di spettatori e ha visto i biancorossi impegnati a migliorare la propria prestazione. La sfida prosegue con l’obiettivo di recuperare punti preziosi in campionato.

© Sport.quotidiano.net - Volley. L’Invicta impegnata in terra umbra

Trasferta ad Assisi per l’ Invicta di Rolando che prova a rialzare la testa dopo la sconfitta interna del turno scorso. Oggi alle 17, per la sedicesima giornata di serie B maschile, i grossetani si giocano il sesto posto. Umbri sesti, Invicta settimana, ma entrambe le formazioni sono appaiate a quota 19 punti con sei vittorie all’attivo. La corsa per le zone d’onore del girone sembra oramai un miraggio per entrambe, visto come il quinto posto in classifica è distante nove punti. I grossetani quindi ora hanno il compito di tenersi alla larga dalla zona pericolante della classifica, visto come il calendario è ancora lungo e i punti conquistati dalla formazione di Rolando non possono far dormire sonni tranquilli a Alessandrini e soci.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: LIVE Perugia-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: vittoria delle campionesse venete in terra umbra Volley serie c. Invicta, periodo nero: un’altra sconfittaL’Invicta ha subito un’altra sconfitta nella serie C femminile, questa volta contro la Cerretese, con un punteggio di 3-0. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La serie B maschile. Invicta, turno da brividi. Serie c femminile. Invicta, anticipo di campionato con assenze importantiInvicta contro una big del torneo e con assenze importanti nell’anticipo di campionato per la serie C femminile. Oggi ... sport.quotidiano.net Volley serie B. I ragazzi di Rolando battuti in casa dal Civita CastellanaSconfitta casalinga per l’Invicta di Fabrizio Rolando. I maremmani, impegnati nella quindicesima giornata di B maschile, hanno perso ... lanazione.it Concluso il campionato #Under18 al 14esimo posto su oltre 30 squadre nel comitato Basso Tirreno Le invictagirls di coach Cordano battono a Marina il Volley Cecina per 3 set a 1; partite in sordina e perso il primo set per un break, le nostre ragazze reagisc - facebook.com facebook