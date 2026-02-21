Volley A Campagnola c’è profumo di derby

Oggi, a Campagnola, si gioca un importante derby di volley che coinvolge tutte le squadre reggiane nei campionati di Serie B, C e D. La giornata si preannuncia serrata, con sette sfide tra squadre locali in diversi gironi. Gli appassionati attendono con entusiasmo le partite, pronte a sostenere i loro team. Il torneo si anima con il ritorno alle gare ufficiali dopo un periodo di pausa.

Tutte le squadre reggiane in campo oggi per i campionati di volley di Serie B, C e D, con ben sette derby nei vari gironi. Serie B. Cerca continuità la Mo.Re Volley (20), alle 18 sul parquet comunque non semplice della Vero Volley Monza (18). Serie B1. Tra le ragazze non dovrebbe incontrare grandi problemi la Tirabassi & Vezzali (33) nell’affrontare il quasi derby contro la Moma Anderlini Modena (13). Il centro classifica del girone è intasato al punto che in 6 punti ci sono 7 squadre, tra le quali la Fos Cvr (19) che alle 18 gioca a Scandicci (7) con l’intenzione di distinguersi per disputare un finale di campionato tranquillo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley B1 femminile, Cesena si arrende a CampagnolaQuesta sera, nel campionato di volley B1 femminile, Cesena esce sconfitta dalla trasferta contro Campagnola Emilia.

