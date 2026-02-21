Volata per il terzo posto nel medagliere | Olanda favorita per il sorpasso sull’Italia Tante ancora in lizza
L'Olanda ha conquistato il terzo posto nel medagliere ai Giochi Invernali, spinta da numerose medaglie di bronzo e argento. La gara per il podio si è infiammata tra diverse nazioni, con l’Italia che tenta di mantenere la posizione e altre squadre pronte a sorpassare. La lotta si concentra soprattutto sulle competizioni di short track e biathlon, dove molte medaglie sono ancora in palio. La sfida per il podio continua fino all’ultimo giorno di gara.
Siamo alla resa dei conti. Il sogno è lì ad un passo: così vicino, ma al tempo stesso lontanissimo. L’Italia non ha mai chiuso al terzo un medagliere nelle Olimpiadi Invernali. Per quanto riguarda quelle estive, bisogna tornare a Roma 1960 (3° posto) e Los Angeles 1932 (2°) per piazzamenti equivalenti o migliori. Dunque sarebbe un traguardo di portata veramente storica, uno di quegli eventi che davvero possono verificarsi una volta ogni 100 anni. Il pericolo è che questo grande obiettivo possa sfumare proprio in extremis: si sono poste le condizioni per la dolorosa beffa. Decisivi in questo senso si sono rivelati i due ori collezionati dall’Olanda nella giornata di venerdì 20 febbraio tra speed skating (1500 metri femminili) e short track (staffetta maschile).🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: Italia prima nel medagliere! Guignard/Fabbri consolidano il terzo posto a squadreOggi arriva una grande notizia dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l'Italia si trova in testa al medagliere.
Argomenti discussi: Napoli, Champions: la spinta di Conte; Volata maestosa di Jonathan Milan, il fratello Matteo chiude 3°: rivivi l'arrivo; Sconfitta in volata a Rieti per la Tezenis; Milan è un fulmine in volata all'Uae Tour e lo sprint è un affare di famiglia: il fratello Matteo è terzo.
Biniam Girmay conquista in volata la Clasica de Almeria 2026. Terzo un ottimo MoschettiLa Clasica de Almeria 2026 va a Biniam Girmay. L'eritreo, al termine di una corsa nervosa negli ultimi chilometri, ha sfruttato nel migliore dei modi il ... oasport.it
CON PREPOTENZA Che gara ha fatto Daniele Di Stefano nei 1500 metri Un secondo e un terzo giro in VOLATA… E l’emozione di trovarsi tra i migliori pattinatori di velocità dell’Olimpo! Un quinto posto tutto da applaudire! SU LE MANI PER DANI - facebook.com facebook
