Volata per il terzo posto nel medagliere | Olanda favorita per il sorpasso sull’Italia Tante ancora in lizza

L'Olanda ha conquistato il terzo posto nel medagliere ai Giochi Invernali, spinta da numerose medaglie di bronzo e argento. La gara per il podio si è infiammata tra diverse nazioni, con l’Italia che tenta di mantenere la posizione e altre squadre pronte a sorpassare. La lotta si concentra soprattutto sulle competizioni di short track e biathlon, dove molte medaglie sono ancora in palio. La sfida per il podio continua fino all’ultimo giorno di gara.

Siamo alla resa dei conti. Il sogno è lì ad un passo: così vicino, ma al tempo stesso lontanissimo. L’Italia non ha mai chiuso al terzo un medagliere nelle Olimpiadi Invernali. Per quanto riguarda quelle estive, bisogna tornare a Roma 1960 (3° posto) e Los Angeles 1932 (2°) per piazzamenti equivalenti o migliori. Dunque sarebbe un traguardo di portata veramente storica, uno di quegli eventi che davvero possono verificarsi una volta ogni 100 anni. Il pericolo è che questo grande obiettivo possa sfumare proprio in extremis: si sono poste le condizioni per la dolorosa beffa. Decisivi in questo senso si sono rivelati i due ori collezionati dall’Olanda nella giornata di venerdì 20 febbraio tra speed skating (1500 metri femminili) e short track (staffetta maschile).🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: Italia prima nel medagliere! Guignard/Fabbri consolidano il terzo posto a squadre

