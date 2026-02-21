Vlahovic a un passo Premier League | manca solo la firma

Vlahovic sta per trasferirsi in Premier League, con l’accordo ormai definito e solo la firma da apporre. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di trattative intense tra i club interessati. Il serbo, che ha segnato 20 gol in questa stagione, sta per lasciare la Juventus. I dettagli dell’intesa prevedono un trasferimento a titolo definitivo e un contratto di cinque anni. La sua decisione cambierà gli equilibri in attacco delle squadre coinvolte.

Il contesto di mercato ruota attorno a un nome chiave e alle scelte che potrebbero influire sulle prossime stagioni di Juventus e Barcellona. Mentre si avvicinano le valutazioni sul futuro della rosa, l’attenzione si concentra su un attaccante di riferimento, sul rinnovo contrattuale e sulle possibili destinazioni, con sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri tra le due società. Secondo le testimonianze riportate, l’interesse del Barcellona per Dusan Vlahovic è stato indicato come prioritario per rafforzare l’attacco, con l’obiettivo di garantire continuità realizzativa nel medio periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Svolta Vlahovic, lo hanno già detto a Spalletti: manca solo la firmaDusan Vlahovic ha fatto sapere a Spalletti che è pronto a firmare.

Calciomercato Milan, casting per l’attacco: non solo Vlahovic! Tre nomi sul taccuino, il sogno di Tare gioca in Premier LeagueIl Milan lavora già alla prossima stagione, cercando rinforzi per l’attacco.

