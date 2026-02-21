Vittoria della Virtus nella Next Gen Largo | Ragazzi speciali
La Virtus ha vinto la finale della LBA Next Gen Cup grazie alla prestazione di un gruppo di giovani promettenti. La squadra ha dominato il match grazie a una difesa intensa e a un attacco rapido, dimostrando grande determinazione. La vittoria si è concretizzata con un punteggio di 85-70, evidenziando le capacità dei giovani talenti. La partita ha anche evidenziato la crescita di alcuni ragazzi già pronti a fare il salto nel campionato maggiore.
La finale della LBA Next Gen Cup ha segnato una tappa significativa nel percorso di crescita della Virtus. una stagione caratterizzata da una serie impeccabile di incontri e da un legame stretto tra talento e percorso di sviluppo, elementi destinati a restare nella memoria della realtà virtussina. Le parole del tecnico esprimono fatto storico e orgoglio per una squadra che, operando all'interno del vivaio, ha dimostrato come la crescita possa essere continua e condivisa dall'intera struttura societaria. ai microfoni, il coach descrive i membri della squadra come protagonisti speciali, capaci di bilanciare scuola e basket con impegno quotidiano.
Basket, i talenti della Next Gen salutano Rimini: regnano Olimpia Milano e Virtus BolognaLa seconda edizione della Rimini Basket Week si è conclusa giovedì 8 gennaio, segnando la fine della settimana dedicata ai giovani talenti del basket.
La Virtus domina Tortona nella "Beli night". Vittoria anche per VareseNella serata dedicata a Marco Belinelli, la Virtus Bologna si impone con autorità su Tortona
Virtus Bologna, falsa partenza ma c'è la reazione: Napoli ko nella ripresaAppena 28 punti nel primo tempo, chiuso a -7, sono 30 nel solo terzo quarto. Arriva la reazione della Virtus Bologna a Torino dopo un avvio choc nel quarto di finale di Coppa ... pianetabasket.com
Igea Virtus, Cicirello: Con il Paternò è insidiosa ma non dobbiamo sbagliareFar valere la legge del D’Alcontres-Barone è l’obiettivo dell’Igea Virtus nella sfida interna con il Paternò, per quello che sarà il più classico dei testa-coda. Nel 2026, davanti al pubblico amico, ... messinasportiva.it
LA VIRTUS BOLOGNA BATTE L'OLIMPIA MILANO IN FINALE DI NEXT GEN CUP! La decide il canestro finale di Matteo Accorsi, MVP con 18 punti. Non bastano i 18 di Ceccato per l'Olimpia che non trova la tripletta. Il torneo va per la prima volta alle VNe
Si spegne sull'ultimo tiro il sogno della tripletta in Next Gen Cup. L'Olimpia rimonta da meno nove nel quarto periodo poi cede 68-65. Alla Virtus Bologna