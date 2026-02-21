Vite Connesse | giornata di riflessione su adolescenti social network e IA

A Fasano, “Vite Connesse” ha portato giovani, genitori e insegnanti a confrontarsi sul ruolo dei social network e dell’intelligenza artificiale nelle vite degli adolescenti. Durante l’evento, esperti hanno analizzato come queste tecnologie influenzano il modo di comunicare, apprendere e relazionarsi. La giornata ha offerto uno spazio di discussione e riflessione su rischi e opportunità legati al mondo digitale. La partecipazione ha evidenziato l’interesse per un uso consapevole delle tecnologie.

Mercoledì 25 febbraio, a Fasano, il sociologo Luigi Spedicato incontrerà gli studenti del "Salvemini" e del "Da Vinci" al mattino, per poi concludere con un appuntamento aperto alla cittadinanza nel pomeriggio FASANO – Esplorare l'impatto profondo che le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale hanno sulle dinamiche relazionali e sui processi cognitivi: è questo l'obiettivo di "Vite Connesse". L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano in collaborazione con I Portici - Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia", si articolerà in un doppio binario tra scuola e territorio nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2026.