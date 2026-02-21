Visitatori da fuori regione ed anche dall' estero per la mostra sul Gruppo Gutai
Prosegue il viaggio del ‘Gutai di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi’, prima esposizione di respiro internazionale realizzata dal Comune di Cesena Grandissimo l’afflusso registrato nel giorno dell’inaugurazione e nei giorni immediatamente successivi: appassionati d’arte, collezionisti e semplici curiosi hanno affollato la Galleria del Ridotto, giungendo non solo dall’Emilia-Romagna ma anche da altre regioni, con presenze significative persino oltre i confini nazionali. I visitatori hanno potuto ammirare la bellezza e la qualità delle opere esposte. I lavori visibili partono dal 1954, anno di fondazione del Gruppo Gutai per arrivare fino agli anni 2000, quindi anche dopo che il movimento si sciolse, 1972, mostrando quanto questa corrente abbia influenzato tutti coloro che vi presero parte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Modena fa il tutto esaurito per Natale, oltre 316mila presenze in centro e 14% di visitatori dall'esteroDurante il periodo natalizio, Modena ha registrato oltre 316.
La grande tradizione pittorica del movimento Gutai in mostra con le opere di Shozo Shimamoto e Yasuo SumiSabato 31 gennaio alle ore 17, alla Galleria d’arte del Ridotto, si inaugura la mostraVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tiziano e Lotto trainano la Pinacoteca: oltre 500 visitatori nel weekend; La regione approva il Piano turismo 2025-2027: meno Roma e più territori; Gorizia, 2025 anno da record per la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg con 8.565 visitatori complessivi; Castello di Gorizia da record, nel 2025 superate le 67mila presenze.
Una mostra curata dalla russiana Maria Grazia Melandri porta in Romagna le avanguardie artistiche giapponesi del Gruppo Gutai. Le opere potranno essere ammirate fino al 15 marzo al "Ridotto" di Cesena. Articolo completo della nostra rubrica "Il Caffè" al pr - facebook.com facebook