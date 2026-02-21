Virus tropicale a Vasto ricoverata 56enne rientrata da Cuba

Una donna di 56 anni è stata ricoverata all'ospedale di Vasto dopo aver contratto la Chikungunya, un virus tropicale trasmesso da zanzare infette. La donna, rientrata da Cuba, ha mostrato febbre alta e dolori articolari. I medici hanno avviato le cure per contenere i sintomi e monitorare la sua condizione. Si attendono ulteriori controlli per valutare eventuali complicazioni legate alla malattia. La sua situazione resta sotto stretta osservazione.

È un caso di Chikungunya importato dall’estero: paziente stabile in Malattie infettive, nessun rischio di contagio per la popolazione Una donna di 56 anni è stata ricoverata presso l’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Vasto dopo aver contratto la Chikungunya, virus tropicale trasmesso dalla puntura di una zanzara infetta. La paziente era rientrata da Cuba alla fine di gennaio e da alcuni giorni accusava febbre elevata, cefalea e intensi dolori articolari con limitazione dei movimenti. I medici hanno avviato immediatamente una terapia di supporto: le condizioni cliniche sono stabili e non destano preoccupazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il virus tropicale Chikungunya spaventa l'Europa, perché è così pericoloso: i sintomi e chi rischia di piùIl virus tropicale Chikungunya ha iniziato a diffondersi in Europa, causando preoccupazione tra i medici.

Picchia la compagna la notte di San Valentino, 56enne arrestato in Irpinia. La donna ricoverata in ospedaleUn uomo di 56 anni ha aggredito la compagna durante una lite in casa nella notte di San Valentino, provocando il suo ricovero in ospedale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.