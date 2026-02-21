Violenza sulle donne | Tragedia sociale serve una risposta collettiva

Una donna è stata aggredita in strada, un episodio che evidenzia come la violenza sulle donne sia una piaga sociale. Gli atti di aggressione aumentano nelle città, coinvolgendo tutte le fasce d’età e spingendo molte a vivere nel timore. La situazione richiede interventi concreti e un’attenzione condivisa da parte di istituzioni e cittadini. È fondamentale agire subito per prevenire ulteriori episodi di violenza.

© Lanazione.it - Violenza sulle donne: "Tragedia sociale, serve una risposta collettiva"

Non un dramma confinato nelle mura domestiche, ma una vera e propria tragedia sociale che richiede una risposta collettiva. È questo il messaggio centrale emerso nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, durante l’incontro pubblico “Le facce della violenza“, promosso dall’amministrazione comunale in sinergia con la Fondazione Giulia Cecchettin e il Tavolo dei Diritti “Diversi & Uguali“. L’evento ha visto una partecipazione corale della cittadinanza, con una presenza significativa degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Rosselli-Rasetti, protagonisti di un confronto generazionale sui temi del rispetto e della prevenzione.🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Ardea, il Jiu Jitsu contro la violenza sulle donne: lezioni, graduazioni e un progetto sociale in crescita Bruzzone senza filtri sulla tragedia Carlomagno: “Non è cronaca, è violenza collettiva”La criminologa Bruzzone analizza la tragedia di Carlomagno, sottolineando come i commenti sui social possano alimentare una forma di violenza collettiva. Violenza sulle donne, si rompe l’accordo: la legge cambia al Senato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Violenza sulle donne: Tragedia sociale, serve una risposta collettiva; Senza consenso è sempre stupro -; Da Zeus ad Artemisia Gentileschi: arte e mito per raccontare la violenza sulle donne; Violenza sulle donne, Bilotti (M5S): Sul consenso basta propaganda. In memoria di Pinuccia: nella scuola di Rivalta Bormida il progetto #Save contro la violenza sulle donneRIVALTA BORMIDA - È stato annunciato questo martedì 17 febbraio, in una data non casuale: oggi, infatti, sarebbe stato il suo compleanno. Il centro ... radiogold.it Violenza di genere: si getta dal balcone per sfuggire al marito violento, cos’è successo a Medolla?Il pomeriggio sembra uno come tanti nella Bassa modenese. Case basse, cortili, la luce di febbraio che scivola via piano. In una di queste abitazioni, però, la scena cambia all’improvviso: una donna d ... alphabetcity.it Da inizio anno 9 donne e 3 bimbi vittime di violenza di genere in Spagna - facebook.com facebook VIOLENZA SULLE DONNE, CAMPIONE (FDI), PERCHÈ ALBANESE TACE SU ISRAELIANA STUPRATA SISTEMATICAMENTE DA HAMAS (AGENPARL) - Sun 15 February 2026 «Le testimonianze agghiaccianti rilasciate in questi giorni da Arbel Yehoud, ra x.com